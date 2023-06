Homologado resultado final do concurso da Fundase para agentes socioeducativos

ASCOM/SEAD

Foi publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte (DOE/RN) da sexta-feira (23/06) a homologação do resultado final e classificação do concurso da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Norte (Fundase/RN) para os cargos de agente socioeducativo.

O concurso terá validade de dois anos (que começam a ser contados a partir da homologação), podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da administração pública.

As 577 vagas ofertadas no certame são distribuídas entre Natal/Parnamirim, Mossoró e Caicó. Desse total, 420 vagas para o cargo de agente socioeducativo, sendo 250 oportunidades para Natal/Parnamirim, 115 para Mossoró e 55, Caicó.

As demais vagas foram destinadas para os cargos de técnicos de nível médio, técnicos de nível superior, analistas socioeducativos (psicólogos, assistentes sociais e pedagogos) e analistas administrativos (contador e analista de sistemas). A nomeação para esses cargos foi publicada no DOE do dia 21 de junho.

Concurso Fundase/RN – Edital de homologação do resultado final e classificação para agentes socioeducativos