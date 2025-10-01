Homicídio ocorrido em Mossoró tem sentença do júri mantida no TJRN

Um crime ocorrido em janeiro de 2024, em Mossoró, voltou a ser alvo de um novo recurso na Câmara Criminal do TJRN, por meio do qual, tanto o Ministério Público, quanto um dos réus, pedia a reforma da sentença de primeira instância. O caso foi levado a júri popular, que absolveu um dos pronunciados, mas condenou o outro a mais de 21 anos de reclusão, por homicídio qualificado. O fato ocorreu no bairro Ouro Negro, na região Oeste e o julgamento aconteceu no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins. O TJRN negou ambos os apelos, mantendo o que foi decidido em 1º Grau, sob o princípio da soberania do veredicto do Conselho de

Sentença.