Homens são presos por violência doméstica em Tibau

A equipe de Polícia Civil da 44ª DP prendeu em flagrante, na tarde desta terça-feira, 25, dois homens acusados de agredirem suas companheiras em Tibau/RN.

Por volta das 15h a equipe policial recebeu várias ligações de populares do bairro Jardim de Alice, de que um homem estaria agredindo a sua companheira desde as primeiras horas da manhã e que a vítima estava em sua casa pedindo por socorro temendo por sua vida.

Diante das denúncias os policiais se deslocaram até o local e encontraram o suspeito e a vítima, esta com várias marcas de agressão visíveis em partes do seu corpo como rosto e braços. A mulher foi levada ao hospital, realizou exames médicos para constatar as lesões no seu corpo. O agressor foi conduzido até a sede da Delegacia.

Ao chegarem à Delegacia, os policiais encontraram outra mulher vítima de violência doméstica. Ela passou por exames médicos e em seguida os policiais, através de diligências, prenderam o segundo suspeito, que no momento estava em seu local de trabalho.

Os dois homens foram encaminhados ao ITEP para realização de exames de corpo de delito e em seguida, transferidos para a Cadeia Pública de Mossoró, onde ficarão a disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população no combate a criminalidade.

As denúncias são anônimas através dos números 181 e (84) 3326-2203.