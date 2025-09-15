Homem xinga e cospe em filha de Fachin em universidade do Paraná: ‘Lixo comunista’

A professora da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Melina Fachin foi alvo de agressões verbais e de uma cusparada na última sexta-feira 12, em seu local de trabalho. Filha do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin e diretora da Faculdade de Direito da UFPR, ela foi chamada de “lixo comunista” por um homem no momento em que deixava a Faculdade de Direito da instituição.

Advogado e marido dela, Marcos Gonçalves denunciou o que chamou de “agressão covarde” num comunicado nas redes sociais. Segundo ele, um homem branco, que não se identificou, se aproximou e desferiu uma cusparada na professora enquanto a xingava.

“Esta violência é fruto da irresponsabilidade e da vilania de todos aqueles que se alinharam com o discurso de ódio propalado desde o esgoto do radicalismo de extrema direita, que pretende eliminar tudo que lhe é distinto”, escreveu Gonçalves, na nota.

O autor da agressão não foi identificado. O advogado atrelou o episódio a outro momento de tensão na universidade, na terça-feira passada. Na ocasião, estudantes bloquearam o acesso ao prédio do Direito da UFPR, que receberia o evento “Como o STF tem alterado a interpretação constitucional?”. O painel havia sido organizado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em meio ao julgamento da Corte sobre a trama golpista.

A universidade cancelou o encontro, mas o vereador Guilherme Kilter (Novo-PR) e o advogado bolsonarista Jeffrey Chiquini teriam tentado entrar no local.

A comunidade universitária prestou solidariedade a Melina. O Centro de Estudos da Constituição da UFPR publicou nota em que “manifesta seu mais veemente repúdio ao ataque sofrido” pela professora.

“A professora Melina foi alvo de violência física e verbal em uma clara tentativa de intimidação, por ato covarde que atinge os valores de liberdade e democracia que sustentam a universidade pública e o espaço coletivo. Não se trata de um episódio isolado: é um sintoma grave da intolerância e do autoritarismo que ameaçam transformar o espaço universitário e democrático em palco de violência e silenciamento”, diz a nota.