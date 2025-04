Homem trans é morto a facadas após discussão com vizinho em Mossoró

Um homem trans, de 22 anos de idade, foi morto a facadas na manhã desta quarta-feira (16) após uma discussão com um vizinho em Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte.

O crime aconteceu por volta das 9h na Rua Teodoro Ferreira de Sena, no bairro Quixabeirinha. A vítima foi identificada como Jordana Jady de Souza Oliveira – não possuía nome social registrado.

Após o crime, o suspeito ligou para o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), informou onde estava e se entregou sem oferecer resistência.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que Jordana estava acompanhado de um primo e da companheira no momento em que o desentendimento com o vizinho começou.

Briga começou após denúncia

A PM informou que esteve no local aproximadamente 30 minutos antes do homicídio por conta de uma denúncia de violência doméstica envolvendo o primo da vítima. Na ocasião, os policiais não encontraram sinais visíveis de agressão, e o casal negou qualquer tipo de violência.

O casal e o vizinho, que teria sido o autor da denúncia anônima, se desentenderam por conta do fato. Durante a briga, o homem teria desferido golpes de faca contra Jordana.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Três perfurações

A equipe do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) identificou três perfurações por arma branca no corpo da vítima.

Duas facas foram encontradas durante a perícia — uma delas foi localizada embaixo de um carro, após indicação do suspeito, e a outra, em um matagal próximo ao local do crime. Ambas serão periciadas.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Homicídios, que ficou responsável pela investigação do caso.