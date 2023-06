Homem tenta enganar policiais e é preso em flagrante por tráfico de drogas

Policiais civis da 42ª Delegacia de Polícia (42ª DP), dos municípios de Areia Branca e Porto do Mangue, e policiais da Divisão de Polícia do Oeste (DIVPOE), prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (21), um homem, de 38 anos, suspeito de vender drogas no Beco do Macedo, no município de Areia Branca. Na delegacia, o investigado negou a origem dos entorpecentes e disse que havia sido sequestrado e torturado por traficantes. Ele ainda tentou enganar os policiais agradecendo pelo trabalho de resgate. No entanto, o homem já era investigado pela Polícia Civil.

Com o suspeito, foram encontradas 27 pedras de crack, a quantia em dinheiro de R$ 85,00, oito munições intactas calibre .40, um alicate de corte de unhas usado para fracionar a droga em pequenas porções, duas laminas de barbear que são utilizadas no corte da droga, sacos plásticos (popular sacos de dindin) e uma balança de precisão. Ele estava vendendo o produto entorpecente em um imóvel abandonado.

Depois dos procedimentos na delegacia, o investigado foi levado para a presença de um médico legista, do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP), que atestou sobre o exame de corpo delito. Posteriormente ele foi conduzido para a Cadeia Pública de Mossoró, onde ficará custodiado, à disposição da justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181