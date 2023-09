Homem tenta assaltar motociclistas usando barra de ferro em Mossoró

Policiais da Ronda Ostensiva com Motocicletas(ROCAM), do 12° BPM(Batalhão de Polícia Militar), foram acionados por populares informando que um homem, portando uma barra de ferro, tentava parar motociclistas para realizar assalto às margens da BR 304, na entrada do Bairro Bom Jesus em Mossoró.

Segundo informações dos Policiais Militar, ao se aproximarem do local informado, o suspeito fugiu. Foi feito uma varredura na área, mas ele não foi localizado.

Pelo menos três pessoas teriam sido vítima dele. Retrovisor quebrado e viseira ficaram no local.

A PM solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.