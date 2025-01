Homem sofre tentativa de homicídio em Mossoró

Na manhã desta segunda-feira, 13, uma tentativa de homicídio foi registrada no bairro Bom Jardim, em Mossoró. Um homem, até o momento sem identificação, foi atingido com dois disparos. De acordo com informações, a vítima é usuária de drogas.

O SAMU foi acionado e após prestar os primeiros atendimentos, socorreu a vítima para o Hospital Regional Tarcísio Maia.