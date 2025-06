Homem que diz ser sobrevivente de queda de avião na Índia contou ter saído andando de aeronave: ‘Foi tudo muito rápido’

A aeronave caiu logo após a decolagem em uma região próxima ao aeroporto. Polícia local diz ter recuperado 204 corpos e fala de 2 sobreviventes. Voo era operado pela Air India, tinha como destino o aeroporto de Gatwick, em Londres, e levava 53 britânicos, segundo a Reuters.

Por Redação g1

12/06/2025 13h04 Atualizado há 4 minutos

Veja o momento em que avião com mais de 240 pessoas a bordo cai na Índia

Veja o momento em que avião com mais de 240 pessoas a bordo cai na Índia

Um homem que disse ao jornal indiano “Hindustan Times” ter sobrevivido à queda do Boeing 787 na Índia nesta quinta-feira (12). Identificado como Vishwash Ramesh, de 40 anos, afirmou que conseguiu levantar e sair caminhando após a queda.

Ele foi entrevistado pelo jornal em um hospital da cidade (veja imagem abaixo) e contou que a queda ocorreu cerca de 30 segundos após a decolagem.

“Teve um barulho muito alto, e o avião caiu. Foi tudo muito rápido”, afirmou Ramesh. “Quando eu me levantei, havia corpos ao meu redor. Foi assustador. Eu me levantei e corri”.

Homem que relatou ao jornal indiano “Hindustan Times” ter sobrevivido à queda de um Boeing 787 na Índia, em 12 de junho de 2025. — Foto: Reprodução/ Hindustan Times

Segundo o Hindustan Times, o homem foi colocado em uma ambulância e levado a um hospital local. Autoridades locais não haviam confirmado, até a atualização desta reportagem, se o homem era de fato um passageiro do avião.

Um médico de um dos hospitais que receberam vítimas da queda do avião afirmou à agência de notícias Associated Press ter atentidido Ramesh.

“Ele estava desorientado, com vários ferimentos por todo o corpo”, disse o médico Dhaval Gameti à Associated Press. “Mas ele parece estar fora de perigo.”

A rede britânica BBC entrevistou parentes do suposto sobrevivente que vivem na cidade de Leicester, na Inglaterra, e eles afirmaram que Ramesh já falou com a família e disse estar bem.

Pelas redes sociais, postagens compartilharam um vídeo de um homem com ferimentos no rosto andando perto do local da queda do avião, afirmando tratar-se de Ramesh