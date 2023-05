Homem que ameaçava divulgar fotos íntimas da ex-companheira é preso no RN

Policiais civis da 6ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Nova Cruz juntamente com 64° DP-Passa e Fica deram cumprimento, nesta sexta-feira (19), a um mandado de prisão em desfavor de um homem, 32 anos. Ele, suspeito por violência doméstica, foi preso no município de Passa e Fica, e estaria ameaçando a sua ex-companheira com a divulgação, em redes sociais, de fotos íntimas dela, caso não reatassem o relacionamento.