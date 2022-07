Homem preso por assédio em supermercado da Grande Natal é solto na audiência de custódia

Um homem preso na noite desta quarta-feira (28), suspeito de assédio sexual de duas crianças de 13 anos em um supermercado em Macaíba, já foi solto. Ele foi liberado na audiência de custódia, horas depois do crime. A Polícia Civil deverá pedir a prisão preventiva do suspeito.

Segundo as informações do caso, o contato (ele passou a mão nas pernas da pré-adolescente) foi registrado por câmeras de segurança do supermercado e ocorreu durante uma festinha de aniversário na praça de alimentação do estabelecimento.

O delegado Cidorgeton Pinheiro analisou as imagens e informou que vai pedir a prisão preventiva do suspeito, sob acusação de estupro de vulnerável. “Chamou a atenção o fato de que ele foi questionado pelo pai da vítima, afirmando que ela era apenas uma criança, e respondeu apenas que não importava ser criança, bastava ser mulher”, afirmou o delegado em entrevista a InterTV Cabugi.

Fonte 96FM Natal