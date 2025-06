Homem morre após trocar tiros com policiais no Alto da Conceição

Um homem identificado como Davi Davidson Andrade da Silva morreu após entrar em confronto com policiais da ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) do 2º Batalhão, no final da noite desta quinta-feira (19), em Mossoró. As informações são do Fim da Linha.

O caso ocorreu em uma área conhecida como Pantanal, no Bairro Alto da Conceição. Segundo informações da Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento de rotina quando tentaram abordar um suspeito. O indivíduo teria reagido à abordagem e efetuado disparos contra os policiais, que revidaram, dando início a uma troca de tiros.

Baleado no confronto, o suspeito foi socorrido pelos próprios policiais ao Hospital Regional Tarcísio Maia, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito pouco tempo depois de dar entrada na unidade.

Com o homem, os policiais apreenderam uma pistola, uma arma de fabricação caseira, certa quantidade de entorpecentes, além de uma balaclava (capuz utilizado geralmente para ocultar o rosto).

O material apreendido foi apresentado na delegacia de plantão da Polícia Civil e será encaminhado para a perícia. Davi Davidson Andrade da Silva tinha passagens pelo sistemas prisional.

O corpo dele será encaminhado ao Instituto de medicina Legal (IML) do Itep, para exames necroscópicos e depois será liberado para os familiares.