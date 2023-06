Homem furta objetos em escola e se apresenta na delegacia

Um homem, de 22 anos, se apresentou aos policiais civis da 25ª Delegacia de Polícia Civil de Nísia Floresta (25ªDP), nesta terça-feira (27). O suspeito cometeu um crime de furto na Escola Estadual Nísia Floresta, por volta das 2h45min. Na ocasião, foram levados cinco tablets, um computador desktop e seus respectivos acessórios.

No boletim de ocorrência, o comunicante informou que toda a ação criminosa foi capturada pelas câmeras de segurança, o que possibilitou o início das diligências. Após as investigações, a mãe do suposto autor do furto procurou a delegacia e apresentou o filho. Logo em seguida, o homem se entregou e indicou o material subtraído.

Todos os materiais furtados da escola foram encontrados, a fim de serem restituídos à unidade escolar. Além disso, foi lavrado o procedimento cabível, com a oitiva de todos os envolvidos.

A Polícia Civil reitera a importância da colaboração da população, que pode trazer informações através do telefone 181