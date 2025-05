Homem foragido por assassinato cometido há 27 anos em Natal é preso na PB

Um homem investigado por um assassinato cometido há 27 anos no bairro Felipe Camarão, na Zona Oeste de Natal, foi preso nesta terça-feira (27) na cidade de Bayeux, na Paraíba, estado vizinho.

O crime ocorreu em 1998, na comunidade do Alemão. Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, desde então ele era considerado foragido da Justiça.

O homem, que tem 50 anos de idade, é investigado pelo crime de homicídio qualificado. Contra ele, segundo a polícia, havia um mandado de prisão preventiva.

A prisão foi realizada por policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia de Natal (2ª DP), com o apoio da 4ª Delegacia Seccional da Polícia Civil da Paraíba – Núcleo de Homicídios de Bayeux e da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP/PB).

A prisão foi resultado do trabalho investigativo da 2ª DP, com base no intercâmbio de informações entre as Polícias Civis do Rio Grande do Norte e da Paraíba.

“Após a troca de dados e diligências integradas, o homem foi capturado e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça”, informou a Polícia Civil do RN.