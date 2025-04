Na manhã deste domingo, 13, um crime de homicídio foi registrado em Mossoró. A Polícia Militar foi acionada por populares para a praça do bairro Dom Jaime Câmara (Malvinas). No local, um homem identificado como Sebastião Lucas Félix, conhecido como “Papelão”, estava morto dentro de uma rede. Ele apresentava marcas no corpo de objeto cortante.

Ainda não há informações sobre motivação e autoria. A Polícia Civil investigará.