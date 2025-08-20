Homem é preso suspeito por descumprimento de medida protetiva em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Mossoró cumpriram, nesta terça-feira (19), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 45 anos, pela suspeita da prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

De acordo com as investigações, o suspeito teria violado o monitoramento eletrônico, contrariando as determinações estabelecidas com base na Lei Maria da Penha. A medida havia sido concedida com o objetivo de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Com base nas informações, a equipe da DEAM realizou diligências, localizando e prendendo o suspeito. Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte reforça a importância da colaboração da população, que pode repassar informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.