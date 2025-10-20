Homem é preso suspeito de matar o próprio irmão asfixiado na Grande Natal

Crime aconteceu neste domingo (19) em São Gonçalo do Amarante durante briga entre os irmãos.

Por g1 RN

20/10/2025 11h26 Atualizado há uma hora

Crime aconteceu em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal — Foto: Alerta São Gonçalo/Cedida

Um homem foi preso em flagrante suspeito de matar o próprio irmão asfixiado durante uma briga, na noite deste domingo (19) em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal.

A vítima foi identificada como José Augusto da Silva, de 35 anos.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 21h por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que tinha sido chamada para socorrer a vítima, mas constatou o óbito.

Segundo informações repassadas à polícia, os dois irmãos entraram em luta corporal e, durante o confronto, José Augusto caiu ao chão e perdeu a consciência.

O suspeito foi encontrado pouco tempo depois em um bar nas proximidades. Aos policiais, ele confessou ter asfixiado o irmão durante a briga, que teria sido motivada por desentendimentos familiares.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Plantão, onde foi autuado e apresentado à autoridade policial. O corpo de José Augusto foi recolhido pela equipe da Polícia Científica para passar por exames periciais.

O caso será investigado pela Polícia Civil.