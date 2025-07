Homem é preso suspeito de extorquir prefeito de cidade do RN

Segundo polícia, suspeito exigia o pagamento mensal de R$ 800 para parar de publicar conteúdos ofensivos e depreciativos contra a gestão municipal em redes sociais.

Por g1 RN

17/07/2025 15h51 Atualizado há 2 horas

Pureza, no interior do Rio Grande do Norte — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (16), em Natal, suspeito de praticar o crime de extorsão contra o prefeito Ricardo Brito, da cidade de Pureza, distante cerca de 65 km da capital potiguar.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito exigia o pagamento mensal de R$ 800 para parar a publicação de conteúdos ofensivos e depreciativos contra a gestão municipal em redes sociais.

O prefeito de Pureza foi quem realizou a denúncia, ao procurar a unidade policial para relatar que estava sendo extorquido por meio de mensagens enviadas via aplicativo de conversas.

A equipe policial iniciou diligências e conseguiu localizar o suspeito na cidade de Natal.

Segundo a polícia, o suspeito confessou a prática criminosa.

“Na abordagem, ele confessou que realmente estava extorquindo a vítima, concedeu acesso ao aparelho celular e ficou demonstrado que realmente ele estava enviando mensagem à vítima fazendo a exigência desse dinheiro”, explicou o delegado Filipe Câmara, de Ceará-Mirim, responsável pela investigação.

O prefeito de Pureza foi quem realizou a denúncia, ao procurar a unidade policial para relatar que estava sendo extorquido por meio de mensagens enviadas via aplicativo de conversas.

A equipe policial iniciou diligências e conseguiu localizar o suspeito na cidade de Natal.

Segundo a polícia, o suspeito confessou a prática criminosa.

“Na abordagem, ele confessou que realmente estava extorquindo a vítima, concedeu acesso ao aparelho celular e ficou demonstrado que realmente ele estava enviando mensagem à vítima fazendo a exigência desse dinheiro”, explicou o delegado Filipe Câmara, de Ceará-Mirim, responsável pela investigação.

Delegado fala sobre prisão de suspeito de extorquir prefeito no RN

Há cerca de uma semana, segundo a polícia, o prefeito já havia registrado um outro boletim de ocorrência contra o autor, que, na ocasião, também o ameaçou de morte.

A prisão foi realizada por policiais civis da 22ª Delegacia de Polícia Civil de Ceará-Mirim com o apoio de policiais civis do 4º Distrito Policial de Natal.

O homem foi autuado em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia para a formalização dos procedimentos legais. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, à disposição da Justiça.