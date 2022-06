Homem é preso suspeito de estuprar criança de 9 anos em Canguaretama

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de estuprar uma criança de 9 anos na cidade potiguar de Canguaretama. O mandado de prisão preventiva foi cumprido nesta quarta-feira (29) por policiais civis da 104ª Delegacia de Polícia (DP de Canguaretama e Vila Flor), com apoio da 17ª Delegacia de Polícia (DP de Parnamirim).

O suspeito foi identificado como Luiz Antônio Monteiro Lima, conhecido como “Lula Monteiro”.

O mandado foi expedido pela Vara Única da Comarca de Canguaretama, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN). Luiz Antônio foi conduzido até a delegacia e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.