Homem é preso por violência doméstica no bairro Vingt Rosado

No início da tarde desta quarta-feira (24), a Guarda Civil Municipal de Mossoró, por meio da equipe da Ronda Ostensiva de Proteção Escolar (ROPE), foi acionada para atender uma grave ocorrência de violência doméstica no bairro Vingt Rosado.

No local, os agentes encontraram José Railton, de 25 anos, acusado de agredir sua companheira. Em apoio à ação, a Patrulha Maria da Penha (PMP) também esteve presente, garantindo acolhimento, escuta qualificada e suporte à vítima, que precisou ser atendida por uma equipe do SAMU devido aos ferimentos.

Durante a abordagem, os guardas civis localizaram duas espingardas artesanais calibre 12 em posse do acusado, configurando não apenas o crime de violência doméstica, mas também porte ilegal de arma de fogo.

As investigações iniciais apontam que o homem já possuía antecedentes relacionados à Lei Maria da Penha, oriundos de um relacionamento anterior, reforçando o risco de reincidência e a gravidade da situação.

Diante dos fatos, Railton foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

A ação rápida da Guarda Civil Municipal demonstra o compromisso da corporação em proteger vidas, combater a violência de gênero e responsabilizar agressores, assegurando maior segurança para as mulheres de Mossoró.