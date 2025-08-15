Homem é preso por violência doméstica e ameaça em Assú

Nesta quarta-feira (13), a Força Tática do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) prendeu um homem na comunidade Mutamba da Caieira, município de Assú, acusado de violência doméstica e ameaça contra uma mulher.

Após denúncia de agressão, a equipe deslocou-se até o local e constatou o suspeito ainda portando uma arma branca. Foi dada voz de prisão e o indivíduo conduzido à Delegacia de Plantão, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. O acusado permaneceu detido à disposição da Justiça.