Homem é preso por tentativa de feminicídio no interior do RN

Policiais civis da 76ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Alexandria), deram cumprimento, nesta segunda-feira (18), a um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 46 anos, autor de uma tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, ocorrida em 13 de dezembro deste ano, no município de Alexandria/RN. O homem, segundo a Polícia Civil, que estava foragido desde o cometimento do crime, foi encontrado por policiais da Delegacia do município.

Com uma picareta (chibanca), o homem aplicou cerca de três golpes na cabeça da vítima, que resistiu. Uma terceira pessoa chegou a tempo no local e conseguiu evitar o feminicídio. Em menos de um dia, a PCRN concluiu a investigação e pediu a expedição do mandado de prisão. Além disso, foi constatado que o autor estaria vendendo seus pertences pessoais para fugir para outro estado.

Segundo a Polícia Civil, ele foi preso em casa e encaminhado ao Sistema Penitenciário.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.