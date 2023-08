Homem é preso por não aceitar fim do relacionamento e matar suposta nova companheira da ex-mulher no RN

A Polícia Civil prendeu um homem de 23 anos, nesta sexta-feira (25), suspeito de assassinar a facadas a uma mulher que ele acreditava ter uma relacionamento com a sua ex-companheira. O crime aconteceu no dia 29 de abril deste ano, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, mas o suspeito foi detido município de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. A ex-companheira do homem também foi ferida no ataque.

Segundo a polícia, o homem e a ex-companheira tiveram um relacionamento por mais de 10 anos e haviam se separado há cerca de uma semana antes do crime. O suspeito não teria se conformado com o término e desconfiada que mulher assassinada seria o novo interesse amoroso da sua ex-companheira.

O crime aconteceu durante a madrugada, as vítimas estavam conversando no quintal, quando o homem apareceu e esfaqueou as duas mulheres. O homem foi indiciado pelos crimes de tentativa de feminicídio e por homicídio, mas fugiu para a região Sul do Brasil.

Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, com apoio da Polícia Civil de Santa Catarina.

