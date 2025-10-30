Homem é preso por inventar falso roubo para acionar seguro bancário em Mossoró

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) de Mossoró, deu cumprimento, na manhã desta terça-feira (28), a um mandado de prisão condenatória em desfavor de um homem de 30 anos, condenado pelo crime de falsa comunicação de crime.

O caso que resultou na condenação ocorreu em 2023, quando o homem registrou um Boletim de Ocorrência relatando ter sido vítima de roubo. À época, ele afirmou que criminosos armados teriam subtraído seus pertences e utilizado seu cartão bancário para realizar duas transferências, nos valores de R$ 2.000,00 e R$ 2.500,00, totalizando R$ 4.500,00.

Diante da gravidade do relato, a equipe da DEFUR iniciou diligências para apurar os fatos. Contudo, as investigações comprovaram que o crime de roubo não havia ocorrido. As transferências foram realizadas pelo próprio comunicante, em uma barbearia pertencente a um conhecido seu. A intenção era simular um prejuízo financeiro para acionar indevidamente o seguro bancário e mobilizar o aparato policial de forma ilegítima, configurando o crime de falsa comunicação.

Concluída a investigação, o homem foi indiciado, processado e condenado pela Justiça. A ordem de prisão foi expedida pelo Poder Judiciário e cumprida nesta terça-feira pela equipe da DEFUR, na cidade de Mossoró.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte reforça que registrar ocorrências falsas é uma conduta grave, que desvia recursos e tempo de investigações legítimas, comprometendo a eficiência da segurança pública e prejudicando toda a sociedade.