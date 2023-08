Homem é preso por importunação sexual contra sete mulheres na Grande Natal

Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Macaíba (DEAM/Macaíba) deram cumprimento, nesta terça-feira 29, a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, investigado por importunação sexual. A prisão foi realizada no município de Macaíba.

Segundo as investigações, o suspeito teria cometido crimes contra sete mulheres. Ele se aproximava das vítimas pilotando uma motocicleta, tocava nos seios e nas nádegas delas, mostrava a genitália e praticava outros atos libidinosos. Em uma das ocasiões, o homem agrediu fisicamente uma das vítimas.

Ele foi identificado em imagens de câmeras de segurança, as quais também captaram a placa da motocicleta, a qual estava em nome do proprietário anterior. Após ter qualificado o suspeito, todas as vítimas o reconheceram.

Um mandado de busca e apreensão também foi cumprido na residência do investigado. No local, a motocicleta, roupas, o capacete e outros pertences dele foram apreendidos.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

