Homem é preso por estelionato contra vulnerável em Parnamirim

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da 18ª Delegacia de Polícia Civil (18ª DP) de Parnamirim, efetuou na manhã desta segunda-feira (19), em Parnamirim, na Grande Natal, a prisão de um homem de 39 anos suspeito da prática do crime de estelionato contra uma mulher em fevereiro de 2023.

As investigações tiveram início após o registro de um boletim de ocorrência o qual a vítima informava a apropriação indevida de valores e benefícios pertencentes a ela. Movimentações financeiras fraudulentas, como saques não autorizados e transferências via PIX, foram identificadas, comprovando a ação criminosa.

Os policiais da 18ª DP conseguiram identificar o indivíduo responsável pela fraude. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça e cumprido nesta manhã, conduzindo o suspeito à delegacia para os procedimentos cabíveis. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do RN reforça a importância de que a população continue denunciando crimes, o que pode ser feito de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.