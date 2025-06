Homem é preso por engano após ter identidade usada por foragido na Grande Natal

Um homem foi preso injustamente na cidade de Goianinha, na Região Metropolitana de Natal, após um foragido ter usado de forma irregular a identidade dele e confundido as autoridades.

O homem ficou preso dois dias e foi libertado após defensores públicos estaduais comprovarem que ele não havia cometido nenhum crime. O RG da vítima havia sido apresentado pelo verdadeiro investigado em um presídio, o que causou a confusão.

A situação ocorreu no fim do mês de maio, mas foi divulgada nesta quinta-feira (12) pela Defensoria Pública do RN.

O homem descobriu que estava sendo procurado pela polícia e se apresentou espontaneamente à Delegacia Municipal de Goianinha para esclarecer os fatos, alegando não ter cometido nenhuma infração.

No entanto, como havia um mandado de prisão expedido pela Justiça no nome dele, a Polícia Civil cumpriu o mandado, o mantendo detido até a conclusão das investigações.

Crime foi cometido por outra pessoa

Com o homem privado de liberade, a família procurou a Defensoria Pública do RN para provar a inocência da vítima no caso. A equipe do núcleo de atendimento da DPERN em Goianinha identificou, então, que a autoria do crime era, na verdade, de outra pessoa.

Segundo a Defensoria Pública, um dos elementos que contribuíram para a elucidação foi a existência de uma tatuagem no corpo do verdadeiro foragido — ausente no corpo do homem preso. Além disso, o relatório policial destacou a divergência física entre ambos, observada pelos agentes.

Com base nessas evidências, a Defensoria requereu à Justiça a soltura imediata do assistido, a correção dos registros processuais e a expedição de mandado de prisão contra o verdadeiro autor do crime.

O pedido foi acolhido pela 1ª Vara Regional de Execução Penal, que reconheceu a prisão indevida.

O juiz determinou a expedição imediata do alvará de soltura e o cancelamento do mandado de prisão contra o inocente, restabelecendo a liberdade dele, corrigindo a falha no processo e requisitando averiguações a fim de descobrir a verdadeira identidade do foragido.

Investigado é acusado de roubo

A acusação pela qual o verdadeiro acusado responde é por roubo majorado – quando há outras pessoas no crime – em três oportunidades e mediante violência ou grave ameaça.

Em nota, a Defensoria Pública do RN explicou que “está apurando se existem demais procedimentos criminais atribuídos equivocadamente ao assistido, bem como está aguardado a identificação do real foragido/apenado para fins de averiguar a possibilidade de pleitear indenização em desfavor do Estado pela prisão indevida”.