Homem é preso por descumprir medida protetiva em Currais Novos

Na tarde desta sexta-feira (05), um homem procurou o 13º Batalhão de Polícia Militar para denunciar o descumprimento de uma medida protetiva envolvendo um familiar. Segundo o relato, o acusado havia retornado à residência da vítima, violando a determinação judicial que o impedia de se aproximar.

Com base nas informações repassadas, a guarnição deslocou-se rapidamente ao endereço indicado, em Currais Novos/RN, onde encontrou o acusado dentro do imóvel. Os policiais realizaram a abordagem e confirmaram a identidade do suspeito, que permaneceu no local mesmo ciente da decisão judicial.

Diante do flagrante descumprimento da medida protetiva, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia para que fossem adotados os procedimentos legais cabíveis.