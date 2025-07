Homem é preso por descumprimento de regras do monitoramento eletrônico

Policiais civis da 80ª Delegacia de Polícia (DP) de Santa Cruz cumpriram, nesta terça-feira (01), um mandado de prisão contra um homem de 28 anos, suspeito de descumprir condições impostas pelo uso da tornozeleira eletrônica. Entre as violações, estão o não comparecimento à central de monitoramento e saídas frequentes em horários não autorizados.

De acordo com as informações, o homem violou as normas do sistema penitenciário e foi localizado para dar continuidade ao cumprimento de uma pena superior a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A prisão ocorreu na região central do município de Santa Cruz/RN. Após a ação, ele foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.