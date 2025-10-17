Homem é preso por descumprimento de medida protetiva e ameaça em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Mossoró prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (16), um homem de 36 anos, suspeito de descumprir medida protetiva de urgência e ameaçar sua ex-companheira, fato ocorrido na cidade de Mossoró.

De acordo com as investigações, o suspeito foi intimado sobre as medidas protetivas, que incluíam o afastamento do lar conjugal. Apesar de ter saído da residência com a intimação, ele retornou ao local logo após a saída do oficial de justiça, momento em que disse aos familiares que permaneceria na casa e ainda ameaçou a vítima de morte.

Com base nas informações obtidas, a equipe da DEAM localizou e prendeu o suspeito. Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.