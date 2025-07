Homem é preso por descumprimento de medida protetiva de urgência em Areia Branca

Policiais civis da 42ª Delegacia de Polícia (DP) de Areia Branca cumpriram, na tarde desta terça-feira (22), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 56 anos, suspeito da prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, ocorrido na cidade de Areia Branca.

De acordo com as investigações, o suspeito teria desrespeitado uma medida cautelar determinada pela Justiça em favor de sua ex-companheira. Diante disso, após representação da autoridade policial e expedição do mandado judicial, foram realizadas diligências que resultaram na localização do homem em uma residência localizada no bairro Alto de São Manoel, em Mossoró. Ele não apresentou resistência no momento da abordagem.

O homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.