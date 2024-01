Homem é preso por crime de estelionato em Mossoró

Nesta segunda-feira, 22, a Polícia Civil de cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem investigado em crimes de estelionato na cidade de Mossoró.

Bruno Alexandre de Souza Aquino, 35 anos, com residência no estado do Pará, foi preso no Conjunto Abolição III, em Mossoró. De acordo com o delegado José Vieira de Castro, informações repassadas pela Polícia Civil de Ananindeua, no estado do Pará, davam conta de que o foragido da justiça, havia deixado aquele estado e viajado para Mossoró.

Várias buscas foram realizadas pela equipe de policiais, mas sem êxito. Acionado o serviço de inteligência da Polícia Civil, foi possível a localização e prisão do suspeito.

O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Mossoró, em dezembro de 2022, através de investigação da Delegacia de Defraudações por um golpe supostamente praticado por Bruno Alexandre contra a Povel Veículos. O delegado não informou o valor do golpe.

Após ser preso, Bruno Alexandre foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis e em seguida foi encaminhado ao sistema prisional onde vai aguardar decisão da justiça.