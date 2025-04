Homem é preso em flagrante por violação de medida protetiva de urgência

Policiais civis da 36ª Delegacia de Polícia (36ª DP) de Lajes prenderam, na tarde desta segunda-feira (28), um homem de 43 anos por descumprimento de medida protetiva de urgência. A prisão ocorreu no município de Lajes, no interior do Rio Grande do Norte.

De acordo com as investigações, o suspeito já havia sido preso em janeiro deste ano, ocasião em que foi determinada a medida de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira. Durante patrulhamento policial, ele foi encontrado com o equipamento rompido. Ao ser questionado, confessou que havia violado o dispositivo no último final de semana. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e solicita que informações anônimas sejam repassadas por meio do Disque Denúncia 181.