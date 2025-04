Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Jardim de Piranhas

Policiais civis da 47ª Delegacia de Polícia Civil (47ª DP) de Jardim de Piranhas prenderam, no início da tarde desta sexta-feira (4), um homem de 19 anos, suspeito da prática do crime de tráfico de drogas, no município de Jardim de Piranhas, na Região do Seridó.

Segundo as investigações, o suspeito já havia sido preso no início do ano passado pelo mesmo crime, na ocasião em que foi encontrado em posse de cerca de dez quilos de maconha. Após ser colocado em liberdade no regime semiaberto, ele teria retomado a atividade ilícita na região.

Na ação de hoje, os policiais civis interceptaram o suspeito no momento em que ele se deslocava do estado da Paraíba para a cidade de Jardim de Piranhas. Durante a abordagem, foi localizada uma pequena quantidade de maconha em sua mochila. Na sequência, outras porções da droga foram encontradas na residência dele.

Após a lavratura dos procedimentos cabíveis, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.