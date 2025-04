Homem é preso em flagrante por ocultação de veículo adulterado

Policiais civis da Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV) de Mossoró/RN prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (28), um homem suspeito de ocultação de veículo automotor adulterado. O suspeito foi localizado em sua residência, no bairro Aeroporto, em Mossoró, e confirmou ser o possuidor da motocicleta com sinais de adulteração.

As diligências aconteceram para averiguar a existência de uma motocicleta com sinais de adulteração, após o recebimento de informações de um boletim de ocorrência registrado em Parnamirim/RN. O proprietário original do veículo havia relatado o recebimento de notificações de trânsito provenientes da cidade de Mossoró, o que indicava possível clonagem. No local, os policiais constataram que a motocicleta apresentava sinais evidentes de adulteração em seus principais elementos de identificação: chassi, número do motor e placa. Diante da materialidade e dos indícios de autoria, o suspeito foi conduzido, juntamente com o veículo, à sede da DEPROV para a formalização dos procedimentos legais cabíveis.

O veículo apreendido será submetido a perícia técnica para a revelação dos sinais originais, e as demais providências legais serão tomadas.