Homem é preso em flagrante por manter esposa em cárcere privado

Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São Gonçalo do Amarante (DEAM/SGA), com apoio da 21ª Delegacia de Polícia (São Gonçalo do Amarante), da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP/SGA) e da Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de São Gonçalo do Amarante, prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (14), um homem de 27 anos suspeito de manter a companheira em cárcere privado.

A ação teve início após a 42ª Delegacia de Polícia (Areia Branca) informar ao Departamento de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade (DPGV) sobre uma denúncia registrada naquele município, relatando que uma jovem de 20 anos estaria sendo mantida em cárcere privado em uma residência localizada em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal.

Diante da informação, as equipes se deslocaram ao endereço indicado, onde confirmaram a veracidade dos fatos. No local, os policiais encontraram a vítima com lesões visíveis, sendo libertada e acolhida. O suspeito foi preso em flagrante pela prática dos crimes de cárcere privado, lesão corporal e violência psicológica contra a mulher.

O homem, que já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas, foi conduzido à delegacia para a lavratura dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte reforça a importância da participação da população no combate à violência contra a mulher e solicita que informações sejam repassadas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.