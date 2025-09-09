Homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável em São José de Mipibu

Policiais civis da 24ª Delegacia de Polícia (DP) de São José de Mipibu prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (05), um homem de 27 anos, suspeito da prática do crime de tentativa de estupro de vulnerável.

A prisão ocorreu após denúncia formalizada pela mãe da vítima, que relatou à polícia os abusos sofridos por sua filha. De acordo com as investigações, o suspeito, teria constrangido a menor em situação de vulnerabilidade, praticando atos de natureza sexual.

Diante da gravidade dos fatos, a equipe da 24ª DP realizou diligências imediatas e localizou e prendeu o suspeito na residência de familiares. Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população no combate à criminalidade. Informações podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.