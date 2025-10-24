Homem é preso em flagrante por armazenar material de nudez e abuso infantil

Policiais civis da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente de Natal (DPCA/Natal) cumpriram, nesta quinta-feira (23), um mandado de busca e apreensão expedido pelo 1° Núcleo Regional das Garantias, contra um homem de 39 anos, suspeito por armazenamento de material de nudez e abuso sexual infantil, no município de Natal.

As investigações apontaram que o suspeito armazenava e compartilhava imagens e vídeos em situações de exploração ou abuso sexual em seu celular, além de ser responsável pela comercialização do mesmo conteúdo.

Durante a ação, os policiais identificaram, no aparelho celular do suspeito, material de nudez e de abuso sexual, o que resultou na sua prisão em flagrante.

O homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Os equipamentos eletrônicos serão encaminhados à Polícia Científica, para fins de perícia.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população no combate à criminalidade. Informações podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.