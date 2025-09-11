Homem é preso em flagrante por ameaças contra familiares em Pau dos Ferros

Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Pau dos Ferros, em ação conjunta com a Rádio Patrulha da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (10), um homem de 37 anos, egresso do sistema prisional, suspeito de ameaçar a própria mãe, irmã e filha adolescente.

As vítimas compareceram à delegacia e apresentaram áudios enviados pelo suspeito, por meio de aplicativo de mensagens, nos quais ele fazia ameaças de morte e afirmava que romperia a tornozeleira eletrônica caso não recebesse dinheiro.

Diante da gravidade dos fatos, as equipes policiais iniciaram diligências, localizaram o suspeito e efetuaram sua prisão. Os procedimentos cabíveis foram realizados e, em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O homem havia sido posto em liberdade no dia 1º de setembro deste ano. Ele já responde a processos pelos crimes de roubo e receptação, além de ser investigado por participação em organização criminosa.