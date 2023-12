Homem é preso com 11 quilos de maconha na bagagem no Aeroporto de Natal

De acordo com a Receita Federal, a droga estava dentro de uma mala que continha também pó de café para tentar dificultar a detecção do entorpecente por meio de cães farejadores.

Após a localização da droga, o passageiro ainda tentou fugir do local, mas foi preso e encaminhado à Polícia Federal do aeroporto juntamente com a droga apreendida.

A Receita Federal já havia apreendido cerca de 12 quilos de Skunk e aproximadamente 2.300 comprimidos de ecstasy em operação nos correios e em transportadora de Natal em 2023, além da apreensão de cerca de 30 quilos de cocaína no Porto de Natal.