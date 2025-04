Homem é preso após descumprimento de medida protetiva em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Mossoró, em ação integrada com o Núcleo de Operações Táticas (NOT) e da Divisão de Polícia do Oeste (DIVIPOE), cumpriram, na noite desta terça-feira (22), um mandado de prisão preventiva, expedido pelo Poder Judiciário, contra um homem de 46 anos, pela suspeita da prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

A prisão foi realizada no bairro Barrocas, localizado no município de Mossoró. Após a prisão, o homem foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.