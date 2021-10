Homem é preso acusado de estuprar duas crianças e uma adolescente no RN; vítimas têm entre 5 e 14 anos e contraíram IST

Um homem foi preso no município potiguar de Pedro Avelino, nesta quinta-feira (28), suspeito de estuprar duas crianças e uma adolescente. O suspeito, que tem 25 anos, teria cometido o crime contra suas enteadas, sendo uma criança de 5 anos e uma de 14 anos, e uma vizinha, uma criança de 9 anos. Além disso, ele teria contagiado as vítimas com infecções sexualmente transmissíveis.

A prisão foi efetuada por policiais civis da 5ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Macau, em ação conjunta às Delegacias Municipais (DMs) de Pedro Avelino e Angicos, cumprindo mandado de prisão preventiva.

O suspeito é investigado por estuprar suas enteadas, sendo uma criança de 5 anos e uma de 14 anos, e uma vizinha, uma criança de 9 anos; no ato sexual, o suspeito foi transmissor de doenças sexuais.

Ele foi conduzido até a delegacia e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.