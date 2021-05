Homem é morto com golpes de pá na cabeça

Um homem de 46 anos foi assassinado com golpes de pá, no município de São Gonçalo do Amarante, em Natal/RN. A vítima era um servente de pedreiro que estava morando sozinho há cinco meses na própria casa onde realizava uma reforma.

Identificado como Edinaldo Bezerra de Melo, o corpo foi encontrado na noite desta segunda-feira (3), entre a sala e a cozinha do imóvel. O crime aconteceu na Rua Padre João Maria, no bairro Regomoleiro.

De acordo com a polícia, havia sinais de luta corporal no local do crime. A pá usada foi apreendida para passar pela perícia e auxiliar nas investigações do caso. A porta da frente da residência não tem marcas de arrombamento. Vizinhos contaram à polícia que ouviram barulhos estranhos, pancadas, e a vítima gritando por socorro.

O delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que esteve na ocorrência informou que uma possibilidade a ser considerada é de que Edinaldo Bezerra recebeu os assassinos em casa antes do crime, visto que não há indícios aparentes de invasão à residência.

O cunhado da vítima, Luiz Joaquim, afirmou que Edinaldo Bezerra tinha inimizades, porque, embora fosse um homem trabalhador, era difícil de lidar quando bebia, causava desavenças e cometia pequenos crimes, o que pode ter motivado o ocorrido.

Luiz disse que viu o corpo do familiar com várias pancadas na cabeça, além de sangue espalhado pela casa. Nenhum suspeito foi preso. O Instituto Técnico-Científico de Perícia fez uma perícia no ambiente e levou o corpo para a sede do órgão em Natal.