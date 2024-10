Mossoró registrou dois homicídios neste domingo, 13. Um deles, vitimou Alveri de Oliveira Junior, 27 anos, morto com diversos disparos de arma de fogo, enquanto trafegava em uma via do Conjunto Novo, Alto da Pelonha.

A Polícia informou que ainda não há conhecimento de autoria e motivação do crime. Mossoró chega a 73º homicídios.