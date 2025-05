Homem é morto a tiros dentro de casa no Bairro Boa Vista

Na noite desta terça-feira, 06, um crime de homicídio por disparos de arma de fogo foi registrado em Mossoró. A vítima foi identificada como José Wanderley de Oliveira, 27 anos. Ele foi morto dentro de sua residência, no bairro Boa Vista. De acordo com informações da Polícia Militar, dois homens chegaram ao local em um carro, invadiram a casa da vítima e efetuaram vários disparos.

José Wanderley não resistiu aos ferimentos e morreu no local, antes da chegada do socorro. Após o crime os assassinos fugiram em sentido ignorado. A polícia informou que a vítima tinha passagem pelo sistema prisional.

A Polícia Civil deverá iniciar as investigações para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do homicídio.

Mossoró chega aos 30 homicídios nos cinco primeiros meses do ano de 2025.

Foto: Reprodução Blog Passando na Hora