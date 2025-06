Homem é indiciado por maus-tratos após morder cabeça de idosas em abrigo no RN

Um homem foi indiciado por maus-tratos contra pessoa idosa após morder a cabeça de idosas em uma instituição de longa permanência que atende pessoas da terceira idade em São José do Seridó, na região Seridó potiguar.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte confirmou nesta quinta-feira (26) que concluiu o procedimento investigativo que apurou a denúncia da família de uma das vítimas – uma senhora de 97 anos – e enviou o caso para Justiça.

A investigação teve início após o registro de boletim de ocorrência relatando que um funcionário da instituição, homem de 35 anos, teria mordido a cabeça de uma idosa durante um contato direto com a vítima, no dia 27 de abril de 2025.

Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra o momento em que o homem se aproxima das idosas como se fosse beijar suas cabeças, mas morde elas.

“Com a conclusão das diligências, o inquérito policial foi encaminhado ao Poder Judiciário, onde seguirá para as providências cabíveis à responsabilização penal do suspeito”, inform⊂ou a Polícia Civil.

Em nota, a Associação de Amparo à Pessoa Idosa, gestora do Palácio da Sabedoria, onde o caso aconteceu, repudiou o “lamentável episódio ocorrido em suas dependências”.

Ainda de acordo com entidade, assim que a gestão tomou conhecimento do fato, o voluntário envolvido foi afastado e o caso comunicado às autoridades.

Na declaração enviada à imprensa, a entidade informou que também se considera vítima do ato praticado pelo homem.

“Ressaltamos que se trata de um caso isolado, alheio à conduta e aos princípios que sempre nortearam nossa instituição. Nenhum ato individual pode apagar quase três décadas de dedicação e bons serviços prestados. Ao contrário, esse episódio reforça nosso compromisso em combater qualquer violação de direitos”, diz a nota.

Já a prefeitura de São José do Seridó informou que a instituição é uma entidade privada, porém o homem também ocupa cargo efetivo na administração municipal.

“Esclarecemos que os fatos ocorreram fora do exercício de suas atividades públicas. Mesmo assim, repudiamos veementemente a conduta registrada nas imagens, por sua gravidade e desrespeito às pessoas idosas. O servidor foi imediatamente afastado de suas funções até a completa apuração dos fatos pelas autoridades competentes”, informou a gestão.

A prefeitura também se solidarizou com as vítimas, com as famílias e colaboradores do Palácio da Sabedoria