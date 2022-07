Homem é flagrado filmando partes íntimas de criança em shopping de Natal

O caso foi revelado em vídeo publicado pela mãe da criança nesta terça (26) a mãe conta que os seguranças de um shopping em Natal perceberam, pelas câmeras de segurança, movimentos suspeitos de um homem acompanhando sua filha, e confrontaram o suspeito, que saiu correndo.

Segundo a mãe, psicóloga especialista em orientação parental, ela e a família estavam no shopping fazendo compras escolares quando foram surpreendidos pelo alarme da loja. Em seguida, os seguranças apareceram e relataram que viram pelas câmeras um homem seguindo os passos da criança e arrastando uma cestinha no chão, filmando as partes íntimas da menina com um celular.

A psicóloga publicou um vídeo nas redes sociais explicando o ocorrido em tom de denúncia. “É muito difícil, mas eu precisava vir aqui compartilhar isso com vocês porque eu trabalho com crianças. O meu objetivo aqui é que vocês possam ficar alertas”, explicou a mãe.

O homem fugiu quando confrontado pelos seguranças e não foi identificado.

“Não posso me calar, por ela e por todas mulheres. A luta é diária. Merecemos respeito e liberdade”, escreveu a mãe no post.

Fonte AgoraRN