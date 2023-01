Homem é flagrado com documentos e distintivos falsos de delegado no RN

Um homem de 41 anos foi flagrado pela Polícia portando documentos e distintivos falsos de delegado. O caso foi registrado nesta quinta-feira (6) na cidade de Assu, no interior do Rio Grande do Norte.

A fiscalização ocorreu na RN 233 por volta das 17h. Os policiais afirmaram que, durante a ação, o homem apresentou comportamento suspeito e se apresentou como um delegado que estava em diligências no local.

Os policiais pediram que o homem se identificasse oficialmente e, após checagem dos documentos, viram que se tratava de distintivo e identidade falsas.

No veículo, os policiais também localizaram uma pistola 4,5 mm que atira chumbinhos. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Plantão e vai responder em liberdade pelo crime de falsa identidade.