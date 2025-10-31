Homem é executado a tiros em Porto do Mangue

Um crime de homicídio foi registrado nesta quarta-feira (29) no município de Porto do Mangue, na região da Costa Branca do Rio Grande do Norte. A vítima foi identificada como Francimário Gervásio de Brito, 45 anos, natural de Carnaubais/RN. As informações são do Blog Fim da Linha.

Segundo a PM, a vítima trafega por uma estrada carroçável quando foi emboscada e executada. Segundo informações, ele foi atingido por sete disparos de arma de fogo, sendo seis deles na região da cabeça, o que caracteriza uma execução.

Equipes da Polícia Científica de Mossoró foram acionadas ao local e realizaram os procedimentos periciais e a remoção do corpo para o Instituto de Medicina Legal (IML), onde passou por exames de necropsia.

A 42ª Delegacia de Polícia Civil de Areia Branca, que também responde por Porto do Mangue, ficará responsável pela investigação do caso. O inquérito foi instaurado nesta quinta feira (30) pelo delegado Murilo Baessa. Até o momento, a motivação e autoria do crime são desconhecidas.