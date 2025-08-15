Homem é condenado por aplicar golpe do falso advogado contra idosas em Natal e Parnamirim

De acordo com informações presentes no processo, os crimes ocorreram entre 2023 e 2024 e consistiam na execução de um esquema fraudulento no qual o acusado se aproximava das vítimas (todas idosas), criava um certo vínculo com elas e conquistava sua confiança. Ele também se utilizava de artifícios como a criação de uma advogada fictícia e a falsificação de decisão judicial. Com isso, o homem induzia as vítimas a realizarem transferências bancárias e empréstimos.